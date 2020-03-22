Adana'da pazar yerinde silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da pazar yerinde silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika

Adana'da pazar yerinde silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı

6 saat önce

Adana'da pazar yerinde silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı Adana'da pazar alanında iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi ölürken 2 kişide yaralandı.

Adana'da pazar yerinde silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı

ADANA - Adana'da pazar alanında iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi ölürken 2 kişide yaralandı. Olayda kullanılan bıçak ile 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Beşocak Mahallesinde bulunan pazar alanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada pompalı tüfeklerle ateş açıldı.

Ç.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi pompalı tüfekle vurulurken bir kişide bıçakla yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ç.K. yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ç.K. kurtarılmadı. Ç.K'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diğer pompalı tüfek yaralısı ve bıçakla yaralanan bir kişi sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavisi devam ediyor.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Olayda kullanılan 2 pompalı tüfek ile bir bıçak ele geçirildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da pazar yerinde silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı

kavga, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:37 Kaynak: İHA

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