Son dakika: Pazarcıların kavgasında bir kadın silahla yaralandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, pazarcılar arasında çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan kadın tezgahının başında yaralandı.
Beş Ocak Mahallesi'ndeki semt pazarında, tezgah yeri konusunda anlaşamayan iki satıcı arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle başlayan kavgada, bir kişi tabancayla ateş açtı.
Bu sırada olayla ilgisi bulunmayan Zeynep Akbulut (48), tezgahının başında beklerken bacağından vuruldu.
Pazarcı esnafından olan yaralı kadın, bölgeye çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla kavgada silahı kullandığı öne sürülen Muhsin A'yı (55) yakaladı.
Kavgaya karışan bir şüpheli aranıyor.
Kaynak: AA
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