Son dakika gündem: Pencere atölyesinde çıkan yangında ürünler çevredekilerin yardımıyla yanmaktan kurtarıldı - Son Dakika

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda PVC pencere üretim atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Adana 'da pencere üretim atölyesinde çıkan yangında vatandaşlar iş yeri sahibi ile el ele vererek ürünlerin çoğunu yanmaktan kurtardı.

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