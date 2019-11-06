Son Dakika Haberleri: Adana'da pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı
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Adana'da pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı

8 saat önce

Adana'da pencere korkuluğuna sıkışan çocuğu vatandaşlar kurtardı.

Adana'da pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı, System.String[]

Adana'da pencere korkuluğuna sıkışan çocuğu vatandaşlar kurtardı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde 10 katlı apartmanın 4. katındaki dairede 2,5 yaşındaki Cihan Can, anne ve babası evde yokken pencere önünde oynamaya başladı. Dengesini yitirip düşen Can'ın başı korkuluğa sıkıştı.

Bağıran kardeşinin sesini duyan evde bulunan 10 yaşındaki ağabeyi Özgür Can, pencere önüne gelerek kardeşinin kafasını tutarken kendisi de yardım istedi.

Sesleri duyan vatandaşlar eve giremeyince alt kattaki komşu kendi penceresine çıkarak Cihan Can'ı düşme ihtimaline karşı tutmaya çalıştı. Bu sırada aşağıda da vatandaşlar kilim açarak önlem aldı.

Kapıyı balyozla kırarak içeri giren vatandaşlar, yanlarındaki demir kesme makasıyla korkuluğu keserek çocuğu kurtardı.

Bu arada olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Cihan Can, Çukurova, Adana, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:06 Kaynak: AA
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