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Adana'da pencereden düşen çocuk öldü

10 dakika önce

Adana'da 12. kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Adana'da pencereden düşen çocuk öldü, System.String[]

Adana'da 12. kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Başak Cemre Kuru (4), merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde 12. kattaki evlerinin pencereden düştü

Yaralanan çocuğa, haber verilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kuru, yaşamını yitirdi.

Yüreğir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:38 Kaynak: AA
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