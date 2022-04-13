Adana'da pencereden düştüğü sanılan kişinin ölümüne ilişkin 5 sanığa dava açıldı - Son Dakika
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Adana'da pencereden düştüğü sanılan kişinin ölümüne ilişkin 5 sanığa dava açıldı

13.04.2022 16:33
Adana'da pencereden düştüğü sanılan kişinin ölümüne ilişkin 5 sanığa dava açıldı

Adana'da pencereden düşerek öldüğü sanılan kişiyi ikinci kattan attıkları iddiasıyla tutuklanan 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 22'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da pencereden düşerek öldüğü sanılan kişiyi ikinci kattan attıkları iddiasıyla tutuklanan 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 22'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde, 31 Ekim 2021'de Mustafa Su'nun (43) yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Su'nun sevgilisi olduğu öne sürelen D.Ç. ve ablası M.Ç. ile E.S, L.A. ve M.G. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "hürriyetinden yoksun bırakma" ve "geceleyin yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 22'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 5 sanığın, 25 bin lirasını alabilmek için Su'yu önce dövdükleri ardından da ikinci kattaki dairenin penceresinden atarak öldürdükleri anlatıldı.

"Pencereden düşerek öldüğü" yönünde ihbar yapılan Su'nun ölü muayene raporunda, cesette darp izleri belirlendiği bilgisine de iddianamede yer verildi.

Tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Merkez Çukurova ilçesinde, Mustafa Su'nun apartmanın ikinci katından düşerek öldüğü iddia edilmiş, olay sırasında Su ile aynı evde oldukları belirlenen D.Ç, M.Ç, E.S, L.A. ve M.G. tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da pencereden düştüğü sanılan kişinin ölümüne ilişkin 5 sanığa dava açıldı - Son Dakika


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