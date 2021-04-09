Adana'da petrol istasyonunun mazgallarını çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana'nın Karataş ilçesinde, bir petrol istasyonunun mazgallarını çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurkamış Mahallesi'ndeki bir petrol istasyonuna ait mazgalların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı araştırmayla olaya karıştığını belirlediği 3 zanlıyı merkez Yüreğir ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde yakaladı.
Ele geçirilen mazgallar iş yerine verildi, şüpheliler jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA
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