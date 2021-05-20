Adana'da peynir tenekesinden gümrük kaçağı cep telefonları çıktı - Son Dakika

Ekipler, cep telefonlarını bagaja koyduğu ileri sürülen şüpheliler K.Ö. ve İ.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında Mardin'den İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var

Ailesi tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babasının, daha önce de damadı ile kızını öldürdüğü ortaya çıktı