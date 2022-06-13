Pikabın iş yerine girdiği kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Pikabın iş yerine girdiği kaza anı güvenlik kamerasında

13.06.2022 14:33

Adana'nın Kozan ilçesinde pikabın iş yerine girdiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde pikabın iş yerine girdiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hakkı Ayaz'ın (55) kullandığı 07 APG 450 plakalı pikap, gece saatlerinde seyir halindeyken avize mağazasına girdi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen kayıtlarda, pikabın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek ters şeritte yer alan iş yerine girmesi yer alıyor.

İş yerinde hasara neden olan kazada yaralanan sürücünün Kozan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Pikabın iş yerine girdiği kaza anı güvenlik kamerasında
Pikabın iş yerine girdiği kaza anı güvenlik kamerasında
Pikabın iş yerine girdiği kaza anı güvenlik kamerasında
Pikabın iş yerine girdiği kaza anı güvenlik kamerasında

YORUMLAR
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Fren yerine gaza basınca kaldırımdaki kadına çarptı; kaza anı kamerada Fren yerine gaza basınca kaldırımdaki kadına çarptı; kaza anı kamerada TEM Otoyolu'ndaki kaza anı araç kamerasında TEM Otoyolu'ndaki kaza anı araç kamerasında
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pikabın iş yerine girdiği kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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