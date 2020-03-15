Adana'da piyasa değeri 1 milyon 396 bin 500 lira olan kaçak malzeme ele geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da piyasa değeri 1 milyon 396 bin 500 lira olan kaçak malzeme ele geçti - Son Dakika

Adana'da piyasa değeri 1 milyon 396 bin 500 lira olan kaçak malzeme ele geçti

6 saat önce

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 396 bin 500 liralık kaçak içki, etil alkol, kaçak saat ve sigara ele geçirildi.

Adana'da piyasa değeri 1 milyon 396 bin 500 lira olan kaçak malzeme ele geçti, System.String[]

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 396 bin 500 liralık kaçak içki, etil alkol, kaçak saat ve sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığı önlemek için eş zamanlı operasyon başlattı. Polis, 5 ayrı noktaya yaptığı operasyonda 1 milyon 396 bin 500 lira değerinde 3 bin 800 paket kaçak sigara, 100 kaçak saat, 166 kilo kaçak nargile tütünü, 5 bin 560 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, 70 şişe kaçak içki ele geçirdi. Polis 9 şüpheliyi ise gözaltına aldı.Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 7'si adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:48 Kaynak: DHA
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