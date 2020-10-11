Adana?da piyasa değeri 950 bin TL olan sahte içki ele geçirildi
11.10.2020 10:57
Adana'da polis tarafından bir eve düzenlenen baskında, piyasa değeri 950 bin lira olan 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi.
Adana'da polis tarafından bir eve düzenlenen baskında, piyasa değeri 950 bin lira olan 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin, Seyhan ilçesinde bulunan bir eve yaptığı operasyonda piyasa değeri 950 bin TL olan 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda, ismi açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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