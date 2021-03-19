Adana'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı kararı - Son Dakika

Adana'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı kararı

19.03.2021 07:06

Adana'da terör örgütü PKK/KCK adına korsan gösteriye katılan ve sosyal medyada terör propagandası yapan 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK adına korsan gösteriye katılan ve sosyal medyada terör propagandası yapan 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti gerçekleştiren operasyonla şüpheliler yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü PKK/KCK adına korsan gösteriye katılan ve sosyal medyadan terör propagandası yapan 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonun düğmesine bastı.

Şafak vakti, terörle mücadele özel timi ve özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Terörle mücadele özel timi ve özel harekat polisleri şüphelilerin bulunduğu evlere koçbaşıyla kapıları kırarak içeri girerek şahısları kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Adana'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı kararı
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı kararı
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı kararı
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı kararı
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı kararı
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı kararı
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı kararı
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı kararı
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı kararı
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı kararı
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı kararı
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı kararı
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı kararı
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı kararı
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı kararı
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı kararı

Gözaltı, Terör, Adana, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı kararı - Son Dakika


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