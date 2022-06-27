Adana'da PKK/KCK operasyonu - Son Dakika
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Adana'da PKK/KCK operasyonu

27.06.2022 06:46
Adana'da PKK/KCK operasyonu

ADANA'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ADANA'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

PKK/KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı da bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan teknik takipli çalışma sonucunda örgütsel faaliyetleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Seyhan Belediyesi'nde de arama yapıldı.


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Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Seyhan, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da PKK/KCK operasyonu - Son Dakika

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