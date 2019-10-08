Son Dakika Haberleri: Adana'da pkk/kck operasyonu: 6 gözaltı
Son Dakika Güncel Adana'da pkk/kck operasyonu: 6 gözaltı

Adana'da pkk/kck operasyonu: 6 gözaltı

51 dakika önce

ADANA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, biri 18 yaşından küçük, 6 kişi gözaltına alındı.

Adana'da pkk/kck operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]
ADANA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, biri 18 yaşından küçük, 6 kişi gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, biri 18 yaşından küçük, 6 kişinin örgüt adına korsan gösterilere katılıp, polise molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı ile saldırıda bulunduğu, örgütün dağ kadrosuna eleman temin ettiği, örgüt için para topladığını tespit etti. Ekipler, haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 kişiyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 7,62 milimetre çapında 20 Kalaşnikof mermisi, örgütsel kitap ve dijital malzeme ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:38 Kaynak: DHA
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