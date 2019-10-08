Son Dakika Haberleri: Adana'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
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Adana'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

26 dakika önce

Adana'da terör örgütü PKK/KCK adına korsan gösterilerde polislere EYP ve molotof attığı tespit edilen 1'i çocuk 6 kişi operasyonla gözaltına alındı.

Adana'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Adana'da terör örgütü PKK/KCK adına korsan gösterilerde polislere EYP ve molotof attığı tespit edilen 1'i çocuk 6 kişi operasyonla gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat birimlerinin koordineli olarak yürüttüğü çalışmada, PKK/KCK adına eylem ve faaliyet yürüten kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti yapılan baskında 1'i çocuk 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların, PKK/KCK terör örgütü adına korsan gösterilere katılıp, polis ekiplerine molotof ve EYP'li saldırıda bulunduğu, terör örgütünün kırsal alanına eleman temin ettiği ve örgüt adına para topladıkları öğrenildi. Yapılan operasyonda çok sayıda örgütsel kitap, dijital malzeme ve 20 adet Kalaşnikof mermisi ele geçirildi.

(Süleyman Cenk İdaye - Serkan Çetinkaya/İHA)

Adana, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:00 Kaynak: İHA
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PKK/KCK adına polise molotof ve EYP atan 6 kişi gözaltına alındı
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