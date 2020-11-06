Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 30 Ekim'de terör örgütü PKK/KCK ile iş birliği yapan ve örgüte yardım edenlere yönelik 5 zanlıyı yakaladığı operasyon kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Zanlıların kimliğinin, Kuzey Irak'ta öldürülen teröristlerin üstünden çıkan şifreli notlarda yapılan inceleme sonucunda belirlendiği ve şüphelilerin örgütün şehir yapılanmasında yer aldıkları öne sürüldü.

Terör örgüyü PKK/KCK'ya katılacakların kırsal alana gitmesine yardım ettikleri ileri sürülen zanlıların, örgütün dağ ve şehir yapılanması arasında iletişimi sağladıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D. ve Ş.Y. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, terör örgütü PKK/KCK ile iş birliği yapan ve örgüte yardım edenlere yönelik 30 Ekim'de özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlemiş, 5 zanlı gözaltına alınmıştı.