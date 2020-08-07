Adana'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı - Son Dakika

Adana'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

Adana'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti gerçekleştiren operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

ADANA - Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti gerçekleştiren operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Özel harekat timleri, koçbaşlarıyla evlerin kapılarını kırarak içeri girdi. İçere giren özel harekat timleri şahısları kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

Adana, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 06:04

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı - Son Dakika
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