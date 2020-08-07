Adana'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı - Son Dakika

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Adana 'da terör örgütü PKK 'ya yönelik şafak vakti gerçekleştiren operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 08:17

Kaynak: İHA

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