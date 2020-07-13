Adana'da PKK'nın propagandasını yapan sanığa hapis cezası - Son Dakika

Adana'da PKK'nın propagandasını yapan sanığa hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle yargılanan iki sanıktan biri 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğeri beraat etti.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle yargılanan iki sanıktan biri 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğeri beraat etti.

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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar C.Ö. ve A.Y. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık C.Ö. savunmasında PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgütün propagandasını yapmadığını ileri sürerek beraatini talep etti.

A.Y. de suçlamaları kabul etmeyerek beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak, sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, C.Ö'yü "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.

Adana, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:49 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da PKK'nın propagandasını yapan sanığa hapis cezası - Son Dakika
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