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Adana'da pkk operasyonu 13 gözaltı

38 dakika önce

Adana'da PKK operasyonu 13 gözaltıAdana'da terör örgütü PKKKCK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da PKK operasyonu 13 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKKKCK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKKKCK adına faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya üzerinden terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunup, TSK'nın Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yaptığı öne sürülen kişileri bir bir tespit etti. Sabahın ilk saatlerinde şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel döküman, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Adana'da pkk operasyonu 13 gözaltı

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:23 Kaynak: DHA
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