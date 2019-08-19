Adana'da PKK operasyonu: 23 gözaltı kararı (2)
12 dakika önce
17 KİŞİ GÖZALTINDA, 6 KİŞİ ARANIYORAdana'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 23 kişiden 17'si gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:49 Kaynak: DHA
17 KİŞİ GÖZALTINDA, 6 KİŞİ ARANIYOR
Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 23 kişiden 17'si gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarında terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı öne sürülen firari 6 kişi ise aranıyor. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
YPG'li terörist, 'oyuncak ayı'lı bombayı cep telefonuyla patlatacaktı Burhan Kuzu adli açılışa katılmayı reddeden barolara sert çıktı: FETÖ ve PKK tarafından yönlendiriliyorlar Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanları görevden alındı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk neden görevden alındı?