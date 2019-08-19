Son Dakika Haberleri: Adana'da PKK operasyonu: 23 gözaltı kararı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da PKK operasyonu: 23 gözaltı kararı (2)

12 dakika önce

17 KİŞİ GÖZALTINDA, 6 KİŞİ ARANIYORAdana'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 23 kişiden 17'si gözaltına alındı.

Adana'da PKK operasyonu: 23 gözaltı kararı (2), System.String[]

17 KİŞİ GÖZALTINDA, 6 KİŞİ ARANIYOR
Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 23 kişiden 17'si gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarında terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı öne sürülen firari 6 kişi ise aranıyor. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Adana, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YPG'li terörist, 'oyuncak ayı'lı bombayı cep telefonuyla patlatacaktı
Burhan Kuzu adli açılışa katılmayı reddeden barolara sert çıktı: FETÖ ve PKK tarafından yönlendiriliyorlar Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanları görevden alındı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk neden görevden alındı?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 12:01:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da PKK operasyonu: 23 gözaltı kararı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]