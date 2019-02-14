Son Dakika Haberleri: Adana'da PKK Operasyonu: 24 Gözaltı

Adana'da PKK Operasyonu: 24 Gözaltı

56 dakika önce

ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişi gözaltına alınırken, bir ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adana'da PKK Operasyonu: 24 Gözaltı, System.String[]
ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişi gözaltına alınırken, bir ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 

15 Şubat terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıldönümü öncesinde Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak eylemlerine karıştığı ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonda, 38 adrese eş zamanlı girildi. Direnişin yaşanabileceği evlerin kapılarını koç başlarıyla kırıp, giren ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Görüntü Dökümü

------------------------

Poli araçlarının operasyon noktasına gidişi

Özel harekat polislerinin binaa girmesi

Özel harekat polislerinin koç başı ile kapıyı kırması

Şüphelinin evden çıkartılması

Evin bulunduğu sokaktaki özel harekat polislerinden görüntü

Gözaltına alınan şüphelinin polis aracına bindirilmesi

Gözaltı alınan şüphelilerin adli tıp birimine getirilmesi

Genel ve detay görüntüler

Süre: 02'20" Boyut: 261 MB 

Haber - Kamera:  Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:49 Kaynak: DHA

PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilencilerin Topladıkları Paraları Gizlediği Yer Görenleri Şaşkına Çevirdi Terör Örgütü PKK, Sınır Bölgelerinde Silah Ticareti Yapıyor

Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı Geçici Vergide Beyan Süresi 18 Şubat'a Kadar Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 09:45:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da PKK Operasyonu: 24 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]