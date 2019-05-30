Adana'da PKK operasyonu: 4 gözaltı
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ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 4 kiş, adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:23 Kaynak: DHA
ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 4 kiş, adliyeye sevk edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2'si kadın 4 kişinin yasa dışı gösterilere katıldıkları ve terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdıklarını saptadı. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 1 pompalı tüfekle çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.
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