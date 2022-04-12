Son dakika haberi: Adana'da PKK operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Adana'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

12.04.2022 07:33

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da PKK operasyonu: 5 gözaltı Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla 5 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

ADANA - Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla 5 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı. Şafak vakti gerçekleştiren operasyonla söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan 5 kişi adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haberi: Adana'da PKK operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika haberi: Adana'da PKK operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika haberi: Adana'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

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Gözaltı, Terör, Adana, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Adana'da PKK operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Adana'da PKK operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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