Adana'da PKK operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da PKK operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Adana'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

6 saat önce

ADANA'da terör örgütü PKK/KCK adına vatandaşları dövüp, mallarına zarar verdiği öne sürülen 7 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Adana'da PKK operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

ADANA'da terör örgütü PKK/KCK adına vatandaşları dövüp, mallarına zarar verdiği öne sürülen 7 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt güdümünde provokatif eylemlerde bulunduğu ve kent merkezinde bazı vatandaşları dövüp, mallarına zarar verdiği iddia edilen 8 kişiyi belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından şafak vakti 8 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin desteğiyle evlere giren ekipler, şüphelilerden 7'sini gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekiplerinin, adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için çalışmalarının sürdüğü belirtildi.


PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu'ya soruldu: Şehitlerin geldiği gece sosyal medya neden kısıtlandı?
Vatandaşa açık açık soruldu: Sizce İdlib'deki saldırıyı kim gerçekleştirdi? Fransız L'Opinion gazetesi Türkiye'nin SİHA'larda Fransa'yı geçtiğini yazdı Göçmenleri öldüren Yunan polisinin, terörist kadını koruyup PKK kampına gönderdiği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
13:43 Bir anda Pınar Altuğ'un etrafını sardılar
13:43 İşte Teoman'ın kızı!
13:43 Serenay Aktaş: Atiye çok başarılı olmuş
13:43 Ünlü şarkıcı Gülşen yoğun ilgiden konuşamadı
13:43 Oktay Kaynarca dostlarıyla bir araya geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 14:32:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da PKK operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]