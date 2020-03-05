Adana'da pkk operasyonu 7 gözaltı - Son Dakika
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Adana'da pkk operasyonu 7 gözaltı

6 saat önce

Adana'da PKK operasyonu: 7 gözaltıADANA'da terör örgütü PKK/KCK adına vatandaşları darp edip, mallarına zarar verdiği öne sürülen 7 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Adana'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

ADANA'da terör örgütü PKK/KCK adına vatandaşları darp edip, mallarına zarar verdiği öne sürülen 7 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt güdümünde provokatif eylemlerde bulunduğu ve kent merkezinde bazı vatandaşları dar edip, mallarına zarar verdiği iddia edilen 8 kişiyi belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından şafak vakti 8 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin desteğiyle evlere giren ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Firari konumdaki bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Adana'da pkk operasyonu 7 gözaltı

Adana, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:34 Kaynak: DHA
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