Adana'da PKK'ya eleman sağladığı iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, "müzik merkezi" adı altında terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdıkları iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanıklar İ.A. ve J.S. katılmadı. Sanık avukatları ise mahkemede hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların silahlı eylemde kullanmak amacıyla terör örgütü PKK'ya eleman temin ettiklerini, müzik eğitimi vermek bahanesiyle bir araya getirdikleri gençlere örgütsel propaganda yaptıklarını ve kendilerinden etkilenen gençlerin örgüt adına kırsal alana gönderilmelerini sağladıklarını belirtti.

Savcı, sanıklar İ.A. ve J.S'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüte eleman kazandırmadığını ileri sürerek, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, savunma hazırlanması için süre verilmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.