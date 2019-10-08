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Adana'da pkkkck operasyonu 6 gözaltı

1 saat önce

Adana'da PKKKCK operasyonu 6 gözaltıAdana'da terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, biri 18 yaşından küçük, 6 kişi gözaltına alındı.

Adana'da PKKKCK operasyonu 6 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, biri 18 yaşından küçük, 6 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKKKCK'nın eylem ve faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, biri 18 yaşından küçük, 6 kişinin örgüt adına korsan gösterilere katılıp, polise molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı ile saldırıda bulunduğu, örgütün dağ kadrosuna eleman temin ettiği, örgüt için para topladığını tespit etti. Ekipler, haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 kişiyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 7,62 milimetre çapında 20 Kalaşnikof mermisi, örgütsel kitap ve dijital malzeme ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana'da pkkkck operasyonu 6 gözaltı

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:06 Kaynak: DHA
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PKK/KCK adına polise molotof ve EYP atan 6 kişi gözaltına alındı
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