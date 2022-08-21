Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 4 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 4 saatte kontrol altına alındı

21.08.2022 00:55
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 4 saatte kontrol altına alındı

Adana'da plastik atık geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin 4 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Adana'da plastik atık geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin 4 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Atık plastiklerin bulunduğu depodan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, kısa sürede depoyu saran alevlere müdahale etti.

Yangın, 4 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ADANA

YORUMLAR
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Adana'da plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı (2) Adana'da plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı (2) Hırsıza meydan dayağı Hırsıza meydan dayağı
Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 4 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 4 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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