Son Dakika Haberleri: Adana'da Plastik Deposunda Yangın

Adana'da Plastik Deposunda Yangın

1 saat önce

Adana'nın Çukurova ilçesinde binanın altındaki plastik deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Adana'da Plastik Deposunda Yangın, System.String[]
Adana'nın Çukurova ilçesinde binanın altındaki plastik deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Huzurevler Mahallesi Mavi Bulvar üzerindeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın kapladığı binada bulunanları tahliye eden Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını bir saatlik müdahalenin ardından söndürdü.

Yangın, depoda ve binada hasara yol açtı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:13 Kaynak: AA

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