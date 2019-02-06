Adana'da Plastik Deposunda Yangın
1 saat önce
Adana'nın Çukurova ilçesinde binanın altındaki plastik deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Adana
'nın Çukurova
ilçesinde binanın altındaki plastik deposunda çıkan yangın söndürüldü. Huzurevler Mahallesi Mavi Bulvar
üzerindeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis
ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanın kapladığı binada bulunanları tahliye eden Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri, yangını bir saatlik müdahalenin ardından söndürdü.
Yangın, depoda ve binada hasara yol açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:13 Kaynak: AA
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