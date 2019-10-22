Son Dakika Haberleri: Adana'da plastik fabrikasında yangın
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da plastik fabrikasında yangın

Adana'da plastik fabrikasında yangın

50 dakika önce

Adana'da bir plastik fabrikasında çıkan yangın sonucunda fabrikada maddi hasar meydana geldi.

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Adana'da bir plastik fabrikasında çıkan yangın sonucunda fabrikada maddi hasar meydana geldi.


Yangın, saat 00.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir plastik fabrikasının depo kısmında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yeri çalışanları yangını fark etmesi üzerine durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.


Yangında fabrikanın bir kısmının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - ADANA

İtfaiye, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:55 Kaynak: İHA
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