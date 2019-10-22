Son Dakika Haberleri: Adana'da plastik fabrikasında yangın
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Adana'da plastik fabrikasında yangın

1 saat önce

Adana'da bir plastik fabrikasında çıkan yangın fabrika itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, fabrikada hasar oluştu.

Adana'da bir plastik fabrikasında çıkan yangın fabrika itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, fabrikada hasar oluştu.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir plastik fabrikasının depo kısmında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yeri çalışanları yangını fark etmesi üzerine durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangında fabrikanın bir kısmının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Adana'da plastik fabrikasında yangın

İtfaiye, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:55 Kaynak: İHA
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