Adana'da plastik geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın
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Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korkuttu.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:15 Kaynak: İHA
'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Çevreye sıçrama tehlikesinin de olduğu yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar sürüyor. Olay, merkez Seyhan
ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı fabrikada yangın, fabrika içerisinde bulunan araçların da patlamasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın, kentin birçok noktasından da görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, patlama riskine karşı alanı şeritlerle çevirerek vatandaşları fabrikadan uzaklaştırdı. Olayı gören bir vatandaş, "İçerideki kamyonetler, trafolar patladı. Benim canım yanıyor. Şu anda içeride kalan yok" diye konuştu. Ölen ya da yaralanan olmadığı yönünde bilgi edinilen yangının kontrol edilmesi için itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sürüyor.
(Rüşan Anıl Atar - Serkan
Çetinkaya/İHA)
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