Adana'da polis, 14 yaş ve altı çocuklarla oyun oynadı - Son Dakika

Adana'da polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında bugün sokağa çıkmalarına izin verilen 14 yaş ve altı çocuklarla oyun oynadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra sokağa çıkan çocuklara maske dağıttı.

Polisler, güneşli havanın tadını çıkaran çocukları salıncakta salladı, top oynadı. Çocukların ailelerine ise tedbirlere uymaları konusunda polis ekiplerince uyarılarda bulunuldu.

Çocuklardan Görkem Özoğlu, gazetecilere, sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğinden bu yana evde olduğunu belirterek, "Evde ödev yapıyorum. Bazen telefonla zaman geçiriyorum. Evde terasımızda bisiklet sürüyorum. Bütün arkadaşlarım bugün burada. İzin verilmesi bence iyi oldu. Hem ferahladım hem hava aldım iyi geldi. Salıncağa bindim, gezdim." diye konuştu.