Son Dakika Haberleri: Adana'da polis 200 öğrenciye kırtasiye yardımı yaptı
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Adana'da polis 200 öğrenciye kırtasiye yardımı yaptı

1 saat önce

ADANA'da polis, okulların açılmasının ardından ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye kırtasiye yardımı yaptı.

Adana'da polis 200 öğrenciye kırtasiye yardımı yaptı, System.String[]

ADANA'da polis, okulların açılmasının ardından ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye kırtasiye yardımı yaptı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte, öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı. Tespit edilen 200 öğrencinin evine giden ekipler, içinde kırtasiye malzemeleri olan çantaları öğrencilere verdi. Öğrenciler, evlerine gelen polislere teşekkür edip, çantalarını aldı.

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:09 Kaynak: DHA
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