Adana'da polis adaylarının mezuniyetinde sıcak etkisi; su molası verildi - Son Dakika
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Adana'da polis adaylarının mezuniyetinde sıcak etkisi; su molası verildi

22.06.2022 12:44
Adana'da polis adaylarının mezuniyetinde sıcak etkisi; su molası verildi

ADANA'da 2 yıllık eğitimlerinin ardından mezun olan polis meslek yüksekokulu öğrencileri meslek yeminlerini edip, kep attı.

ADANA'da 2 yıllık eğitimlerinin ardından mezun olan polis meslek yüksekokulu öğrencileri meslek yeminlerini edip, kep attı. Hava sıcaklığının 36 dereceyi bulması nedeniyle törende su molası verildi.

Kemal Sarhadlı Polis Meslek Yüksekokulu, 27'nci dönem mezunlarını verdi. 2 yıldır eğitim gören 602 polis adayı için bugün okulda mezuniyet töreni yapıldı. Törene Adana Valisi Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, polis başmüfettişi Rüştü Yılmaz, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende, dönem birincisi Abdurrahman Kurt, mezunlar adına konuşma yaptı. Gururlu olduğunu belirten Kurt, arkadaşlarıyla birlikte görevini en iyi şekilde yapacağını kaydetti.

BAKAN SOYLU, TELEFONLA KATILDI Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan yangın dolayısıyla bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke genelinde düzenlenen mezuniyet törenlerine telefonla bağlanarak, diplomalarını alan polis memurlarına başarı dileğinde bulundu.VALİ ELBAN, BAŞARI DİLEDİVali Elban ise hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle ve polis adaylarının bir an önce aileleriyle buluşması için konuşmasını kısa tutacağını söyledi. Vali Elban, "Bugünden itibaren kanunların ve milletimizin emrindesiniz. Başkalarından emir ve talimat alma şansınız yok. Bu iki çizgide ilerledikçe asla yanlış yapmayacaksınız. Hem aileleriniz hem de eğitimcileriniz tarafından inançlı, vatanını ve bayrağını seven, milletine bağlı insanlar olarak yetiştirildiniz. Bu sadakatinizi, giymiş olduğunu bu şanlı üniforma altında; görevininiz sona erinceye kadar sürdürmenizi temenni ediyorum" diye konuştu.TÖRENE SU MOLASI VERİLDİÖte yandan kentte 36 dereceyi bulan hava sıcaklığından bazı polis adayları etkilendi. Meslektaşları, rahatsızlanan polis adaylarını gölgeye taşırken, törende de su molası verildi. Konuşmaların ardından silah başına gelen öğrenciler, meslek yeminlerini edip kep attı. Törenin ardından polis adayları, mutluluklarını birbirlerine ve ailelerine sarılarak paylaştı.

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Kaynak: DHA

Süleyman Elban, Adana, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da polis adaylarının mezuniyetinde sıcak etkisi; su molası verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da polis adaylarının mezuniyetinde sıcak etkisi; su molası verildi - Son Dakika
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