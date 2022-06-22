Kemal Sarhadlı Polis Meslek Yüksekokulu, 27'nci dönem mezunlarını verdi. 2 yıldır eğitim gören 602 polis adayı için bugün okulda mezuniyet töreni yapıldı. Törene Adana Valisi Süleyman Elban , İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, polis başmüfettişi Rüştü Yılmaz, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende, dönem birincisi Abdurrahman Kurt , mezunlar adına konuşma yaptı. Gururlu olduğunu belirten Kurt, arkadaşlarıyla birlikte görevini en iyi şekilde yapacağını kaydetti.

Kaynak: DHA

Süleyman Elban, Adana, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da polis adaylarının mezuniyetinde sıcak etkisi; su molası verildi - Son Dakika

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