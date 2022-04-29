Adana'da polis ALS hastası çocuğu tedavi merkezine ekip aracıyla götürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da polis ALS hastası çocuğu tedavi merkezine ekip aracıyla götürdü

29.04.2022 10:16
Adana'da polis ALS hastası çocuğu tedavi merkezine ekip aracıyla götürdü

Adana'da polisler, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastası 7 yaşındaki Merve Aydın'ı ekip aracıyla evinden alıp tedavi merkezine ulaştırdı.

Adana'da polisler, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastası 7 yaşındaki Merve Aydın'ı ekip aracıyla evinden alıp tedavi merkezine ulaştırdı.

Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde ikamet eden Fatma (37) ve Cumali Aydın (42) çifti, dört çocuklarından en küçüğü, nörolojik bir rahatsızlık olan ALS hastası kızları Merve'yi tedavi gördüğü Yeşiloba Hipodromu Atlı Terapi Merkezi'ne götüremediği için İl Emniyet Müdürlüğünden yardım istedi.

Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, hasta çocuğu evinde ziyaret etti.

Polisler, oyuncak bebek hediye edip yakından ilgilendikleri çocuğu ekip aracıyla terapi merkezine götürdü.

Burada görevliler eşliğinde ata binen Merve büyük sevinç yaşadı.

Anne Fatma Aydın, gazetecilere, kızına 6 aylıkken ALS teşhisi konulduğunu söyledi.

Aydın, kızının o günden sonra hastalığının ilerlemesinin önüne geçebilmek için çeşitli sağlık kuruluşlarında tedavi görmeye başladığını anlattı.

Şimdiye kadar otobüsleri kullanarak ve zaman zaman da ilçe belediyesinin desteğiyle Merve'yi tedaviye götürdüğünü aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Kızımı atlı terapi merkezine götürecek araç bulamayınca polislerden yardım istedim. Onlar da sağ olsunlar geldiler. Kızım da sevdiği polislerin gelmesiyle çok mutlu oldu. Kızım daha önce dik duramıyordu. Şimdi tedavilerle dengede durmaya başladı. Bir gün adım attığını göreceğime inanıyorum."

Adana'da polis ALS hastası çocuğu tedavi merkezine ekip aracıyla götürdü
Adana'da polis ALS hastası çocuğu tedavi merkezine ekip aracıyla götürdü
Adana'da polis ALS hastası çocuğu tedavi merkezine ekip aracıyla götürdü
Adana'da polis ALS hastası çocuğu tedavi merkezine ekip aracıyla götürdü
Adana'da polis ALS hastası çocuğu tedavi merkezine ekip aracıyla götürdü

YORUMLAR
500
Adana'da çocuk parkında uyuşturucu ticareti iddiasına 13 yıl hapis Adana'da çocuk parkında uyuşturucu ticareti iddiasına 13 yıl hapis Son dakika haber... ALS hastası Merve'yi atla terapiye polis götürdü Son dakika haber... ALS hastası Merve'yi atla terapiye polis götürdü

Merve Aydın, Aydın, Adana, ALS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da polis ALS hastası çocuğu tedavi merkezine ekip aracıyla götürdü - Son Dakika


Son Dakika
10:31 Akşener, tahliye edilen İYİ Partili Alp Emeç ile görüntülü konuştu! O anları "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" notuyla paylaştı
10:26 Zelenski o anları ilk kez anlattı: Rus ordusu savaşın ilk saatlerinde beni öldürmeye çok yaklaştı
10:24 1 Mayıs İşçi Bayramında bombalı eylem hazırlığında olan teröristlere dev operasyon! Yunanistan'a kaçacaklardı
10:11 Dış ticaret açığı Mart ayında yüzde 75,1 arttı: 8 milyar 169 milyon dolar
10:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların tavaf ettiği anlar! Etten duvar örüldü
10:04 Rusya, Ukrayna'da Afganistan'dan çok asker kaybetti: Telefon dinlemeleri gerçek sayıyı ortaya çıkardı
10:01 Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler yaşandı? Züleyha aldığı telefonla neyi öğrendi?
09:59 Hülya Avşar'dan 3 yıl sonra 'Sen Aşk Mısın?' şarkısı
09:59 Cenaze başında yumruk yumruğa kavga
09:56 Üreticilere destek ödemesi bugün hesaplara aktarılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 10:36:55. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da polis ALS hastası çocuğu tedavi merkezine ekip aracıyla götürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement