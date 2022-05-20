Adana'da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

20.05.2022 02:01

Adana'da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı Adana'da polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i polis 4 kişi yaralandı.

Adana'da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ADANA - Adana'da polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i polis 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 01 TT 554 plakalı otomobil ile Çukurova Devriye Ekiplerine bağlı polis aracı çarpıştı. Kazaya karışan polislerden biri telsiz anonsuyla durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis memuru ve otomobil içerisinde yaralanan 3 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kısmen trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrardan ulaşıma açıldı.

Adana'da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adana'da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adana'da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adana'da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adana'da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adana'da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adana'da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YORUMLAR
500
Polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1'i polis, 4 kişi yaralandı Polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1'i polis, 4 kişi yaralandı Son dakika haberleri! İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Son dakika haberleri! İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
00:49 Uyuduğu sanılan evsizin öldüğünü sağlık ekipleri fark etti
00:47 Herkesin merak ettiği soru: Rusya, İsveç ve Finlandiya'ya saldırırsa NATO ne yapar? Yanıt geldi: Karşılık vermeyiz
00:38 TikTok'ta meydan okuma videosu çeken genç, sulama kanalına atlayınca canından oldu
00:14 ABD'den "Finlandiya ve İsveç, Türkiye ile görüşmek istiyor" açıklaması
23:46 Giresun Valiliği uygunsuz görüntülerle ilgili açıklama yaptı: 2 polis görevden alındı
22:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurullah Genç'in "Beni Yakışına" şiirini okudu
21:52 Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 02:46:59. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement