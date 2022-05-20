Polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1'i polis, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1'i polis, 4 kişi yaralandı

20.05.2022 01:51

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde polis aracının bir otomobille çarpışması sonucu 1'i polis, 4 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde polis aracının bir otomobille çarpışması sonucu 1'i polis, 4 kişi yaralandı.

Türker T. yönetimindeki 01 TT 554 plakalı otomobil ile 01 A 76169 plakalı polis aracı, Turgut Özal Bulvarı Dermancan Kavşağı'nda çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada polis memuru M.K, otomobil sürücüsü Türker T. araçta bulunan Gazi Y. ile Hüseyin S. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Gazi Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1'i polis, 4 kişi yaralandı
Polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1'i polis, 4 kişi yaralandı
Polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1'i polis, 4 kişi yaralandı
Polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1'i polis, 4 kişi yaralandı
Polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1'i polis, 4 kişi yaralandı
Polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1'i polis, 4 kişi yaralandı
Polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1'i polis, 4 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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