Adana'da polis denetimlerinde 47 silah ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da polis ekiplerinin bir haftalık denetimlerinde ruhsatsız 30 tabanca ve 11 av tüfeği ile 6 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 16-22 Kasım'da kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde ruhsatsız 30 tabanca ve 11 av tüfeği ile 6 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 498 mermi, 31 kartuş ile 8 kesici alet ele geçirildi.

Ekipler ayrıca, motor ve şasi numarası değiştirilmiş 4 araç, çalıntı olduğu tespit edilen 11 motosiklet ve 3 elektrikli bisiklet buldu, çeşitli suçlardan aranan 224 kişiyi yakaladı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı belirlenen 11 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.