Adana'da polis denetimlerinde 53 silah ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 53 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 8- 14 Mart'ta kent genelinde denetim yaptı.

Denetimlerde ruhsatsız 35 tabanca, 16 av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 558 mermi ve 55 kartuş ele geçirildi.???????

Ekipler ayrıca 4 otomobil, 12 motosiklet ve 7 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Farklı suçlardan aranan 328 kişi de yakalandı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 11 iş yeriyle ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.