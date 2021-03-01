Adana'da polis denetimlerinde 54 silah ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 54 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 22- 28 Şubat'ta kent genelinde denetim yaptı.

Denetimlerde ruhsatsız 24 tabanca, 26 av tüfeği ve 4 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 185 mermi ve 238 kartuşa el kondu.

Ekipler ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen otomobil, kamyonet, 17 motosiklet ve 5 elektrikli bisiklet buldu, çeşitli suçlardan aranan 337 kişiyi yakaladı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 12 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.