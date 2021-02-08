Adana'da polis denetimlerinde 55 silah ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 38 tabanca, 10 av tüfeği ve 7 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1-7 Şubat'ta kent genelinde denetim yaptı.

Denetimlerde ruhsatsız 38 tabanca, 10 av tüfeği ve 7 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 352 mermi ve 10 kartuş ele geçirildi.

Ekipler ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen 2 otomobil, 9 motosiklet ve 8 elektrikli bisiklet buldu, çeşitli suçlardan aranan 269 kişiyi yakaladı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı belirlenen 8 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.