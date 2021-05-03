Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 37 silah ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 37 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 26 Nisan-2 Mayıs'ta denetimler yaptı.

Denetimlerde ruhsatsız 21 tabanca, 10 av tüfeği ve 6 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 120 mermi ve 5 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 2 otomobil, 17 motosiklet ve elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu, bir otomobilin de motor ve şasi numarasının değiştirildiğini tespit etti.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 295 kişi yakalandı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 6 iş yeriyle ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.