Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 39 silah ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 39 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 19-25 Nisan'da denetimler yaptı.

Denetimlerde ruhsatsız 21 tabanca, 14 av tüfeği ve 4 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 199 mermi ve 84 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 2 otomobil ve 5 motosikletin çalıntı olduğunu, bir otomobilin de motor ve şasi numarasının değiştirildiğini tespit etti.

Denetimlerde farklı suçlardan aranan 284 kişi yakalandı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 4 iş yeriyle ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.