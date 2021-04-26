Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 39 silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 19-25 Nisan'da denetimler yaptı.
Denetimlerde ruhsatsız 21 tabanca, 14 av tüfeği ve 4 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 199 mermi ve 84 kartuş bulundu.
Ekipler ayrıca 2 otomobil ve 5 motosikletin çalıntı olduğunu, bir otomobilin de motor ve şasi numarasının değiştirildiğini tespit etti.
Denetimlerde farklı suçlardan aranan 284 kişi yakalandı.
Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 4 iş yeriyle ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 39 silah ele geçirildi - Son Dakika