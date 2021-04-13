Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 50 silah ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 50 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 5-11 Nisan'da denetimler yaptı.

Denetimlerde ruhsatsız 32 tabanca, 12 av tüfeği ve 6 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 304 mermi ve 23 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 2 otomobil, traktör ve 15 motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Farklı suçlardan aranan 288 kişi de bu denetimlerde yakalandı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 8 iş yeriyle ilgili de adli ve idari işlem başlatıldı.