Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 50 silah ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 50 silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 5-11 Nisan'da denetimler yaptı.
Denetimlerde ruhsatsız 32 tabanca, 12 av tüfeği ve 6 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 304 mermi ve 23 kartuş bulundu.
Ekipler ayrıca 2 otomobil, traktör ve 15 motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Farklı suçlardan aranan 288 kişi de bu denetimlerde yakalandı.
Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 8 iş yeriyle ilgili de adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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