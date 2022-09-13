Adana'da polis, şehit çocuklarını okullarında ziyaret etti - Son Dakika
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Adana'da polis, şehit çocuklarını okullarında ziyaret etti

13.09.2022 11:28
Adana'da polis, şehit çocuklarını okullarında ziyaret etti

Adana'da polis ekipleri, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla şehit çocuklarına okullarında ziyarette bulundu.

Adana'da polis ekipleri, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla şehit çocuklarına okullarında ziyarette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, şehit çocuklarını yeni eğitim ve öğretim döneminin ilk günlerinde yalnız bırakmamak için okullarında ziyaret etti.

Polisler, şehit çocuklarıyla yakından ilgilenip bir süre sohbet etti.

Daha sonra polisler, çocuklara yeni eğitim ve öğretim döneminin kendileri için başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da polis, şehit çocuklarını okullarında ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da polis, şehit çocuklarını okullarında ziyaret etti - Son Dakika
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