Adana'da bir haftada 88 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da bir haftada 88 ruhsatsız silah ele geçirildi

03.10.2022 17:52
Adana'da bir haftada 88 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen bir haftalık denetimlerde, 88 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen bir haftalık denetimlerde, 88 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 26 Eylül-2 Ekim'de denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, ruhsatsız 64 tabanca, 16 av tüfeği ve 8 kurusıkı tabanca, 622 mermi ve 74 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca, 4 otomobil, 22 motosiklet ve elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu belirledi. Yasa dışı kumar ve bahis oynatılan 8 iş yeriyle ilgili yasal işlem başlatıldı, farklı suçlardan aranan 339 kişi yakalandı.

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Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da bir haftada 88 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da bir haftada 88 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
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