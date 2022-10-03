Ekipler ayrıca, 4 otomobil, 22 motosiklet ve elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu belirledi. Yasa dışı kumar ve bahis oynatılan 8 iş yeriyle ilgili yasal işlem başlatıldı, farklı suçlardan aranan 339 kişi yakalandı.

Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da bir haftada 88 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

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