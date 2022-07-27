Ekipler ayrıca 1 otomobil, 15 motosiklet ve 2 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu, 1 otomobilin de motor ve şasi numarasının değiştirildiğini belirledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 75 silah ele geçirildi - Son Dakika

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