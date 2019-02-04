Adana'da Polis Ekiplerinden Denetimler
1 saat önce
Adana'da polis ekipleri uygulama gerçekleştirdi.
Adana
'da polis ekipleri uygulama gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından Seyhan
ilçesine bağlı Bakım Yurdu Caddesi'nde denetim gerçekleştirildi.
Özel harekat, asayiş, terör ve trafik ekiplerinin de katıldığı uygulamada, 250 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 92 araç kontrol edildi.
Narkotik dedektör köpeğinin de otomobiller içerisinde arama yaptığı uygulamada, dört araca 4 bin lira trafik cezası kesildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:05 Kaynak: AA
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