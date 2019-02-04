Son Dakika Haberleri: Adana'da Polis Ekiplerinden Denetimler

Adana'da Polis Ekiplerinden Denetimler

1 saat önce

Adana'da polis ekipleri uygulama gerçekleştirdi.

Adana'da Polis Ekiplerinden Denetimler, System.String[]
Adana'da polis ekipleri uygulama gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Seyhan ilçesine bağlı Bakım Yurdu Caddesi'nde denetim gerçekleştirildi.

Özel harekat, asayiş, terör ve trafik ekiplerinin de katıldığı uygulamada, 250 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 92 araç kontrol edildi.

Narkotik dedektör köpeğinin de otomobiller içerisinde arama yaptığı uygulamada, dört araca 4 bin lira trafik cezası kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:05 Kaynak: AA

Narkotik, Polis, Adana, Güncel
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